 

“Прекрасная стрижка! Девочка” – 71-летняя Пугачева сменила имидж

01.03.2021, 10:32, Новости дня
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71-летняя российская певица Алла Пугачева 14 февраля в Instagram поделилась совместным снимком с 63-летней Мариной Юдашкиной, женой 57-летнего модельера Валентина Юдашкина.

– В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья – это огромный подарок судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти “своих” и успокоиться, – написала она.

На фото Пугачева предстала с новой стрижкой – удлиненным каре и челкой.

Подписчики отреагировали на пост.

– Алла Борисовна круто выглядит, – написала zoikuttubaeva.

– Прекрасная стрижка! Девочка, – заявила ksunyalady1.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.



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