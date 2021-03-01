 

Кулеба сообщил об отзыве из-за границы двух украинских дипломатов, которых подозревают в коррупции

01.03.2021, 10:32, Новости дня
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Из посольства Украины в Польше из-за подозрений в коррупции отозваны два украинских дипломата. Об этом 1 марта проинформировал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет”, – написал дипломат.

Он назвал этот случай “вопиющим” для МИД.

“Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход “не выносить сор из избы”. Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре. При моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов”, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что сотрудники посольства отозваны “немедленно”, в их отношении начинается дисциплинарное расследование, МИД также намерен “полностью взаимодействовать с правоохранительными органами”, которые также расследуют инцидент на границе.

“Коррупция есть везде, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД – нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения. Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю резкости моей реакции”, – заявил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159019641328389

т

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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