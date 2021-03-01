Трамп заявил, что в 2024 году намерен победить демократов на выборах президента США

01.03.2021, 10:32, Новости дня

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Бывший президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении перед публикой во Флориде после выезда из Белого дома 28 февраля раскритиковал политику избранного президента Джо Байдена и намекнул на участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Трамп заявил, что “это еще не конец и Америка будет сильнее, чем когда-либо прежде”. По его словам, через три года он готов “в третий раз победить” демократов.

Экс-президент повторил утверждения о фальсификации выборов в 2020 году. Трамп назвал выборный процесс в Соединенных Штатах “очень болезненным и коррумпированным”, он обвинил верховный суд в нехватке смелости отменить результаты выборов, которые привели к победе Байдена.

Политика Байдена, по мнению Трампа провоцирует миграционный кризис на южной границе. Он отклонил разговоры о создании новой партии, подчеркнув существование республиканской партии, которая «объединится и станет сильнее чем когда-либо».

Во время конференции прошли два опроса по кандидатам на выборах президента 2024 года. Имя Трампа фигурировало в одном опросе, в нем он занял первое место с 55% голосов, на втором оказался губернатор Флориды Рон ДеСантис с 21%. В другом опросе, где не было имени экс-президента, ДеСантис, которого рассматривают как близкого союзника Трампа, получил 43%.

Подавляющее большинство участников неформальных опросов, заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента, сообщил телеканал. Лишь 68% заявили о желании, чтобы Трамп снова баллотировался в 2024 году. В тоже время 15% не хотят, чтобы бывший президент участвовал в президентской гонке.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнел заявил о своей полной поддержкеТрампа на выборах президента США в 2024 году. Он считает, что до 2024 года многое может произойти.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента вступил Байден.

Перед этим, 6 января, на митинге перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах. Он призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить Байдена победителем выборов президента США. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов “охоты на ведьм”. Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, “очерняют” верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как “инструмент политической мести”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

В январе несколько человек из окружения Трампа заявляли, что он, скорее всего, не будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Источники считают, что Трамп может заявлять о намерении баллотироваться, но в действительности не будет этого делать.

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