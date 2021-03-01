 

Интервью Бацман с Шендеровичем. Где и когда смотреть

01.03.2021, 9:32, Новости дня
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Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с российским писателем-сатириком, публицистом и телеведущим Виктором Шендеровичем.

Как сообщила “ГОРДОН” журналистка, интервью записали по Skype. Его трансляция начнется в 18.00 на канале “Алеся Бацман”.

Во время интервью Шендерович говорил об аресте российского оппозиционера Алексея Навального и протестах, которые последовали за этим, о смене власти в РФ и будущем президента России Владимира Путина, о российской пропаганде, революции в России, а также о том, что будет с Крымом и Донбассом. 

“Опора путинской власти здесь, в России, одна – многовековая привычка российского народа пережидать любую власть. [Живший в XIII веке монгольский полководец] Батый, [живший в XVI веке российский деятель, один из руководителей и символов Опричнины] Малюта Скуратов, [советский политический и государственный деятель, один из организаторов красного террора Феликс] Дзержинский, [генеральный секретарь ЦК КПСС в феврале 1984 года – марте 1985 года Константин] Черненко – кого бог пошлет. Здесь нет [Великой] хартии вольностей, ее 800-летия мы не праздновали. Мы отпраздновали 160-летие отмены крепостного права, после которого было еще более жуткое сталинское крепостное право. Рабовладельческое даже, а не феодальное. У нас конь не валялся в этом смысле. [Причина этого] – отвычка, точнее говоря – отсутствие привычки (нам отвыкать особо было не от чего) ежедневно контролировать, менять власть, подрихтовывать под себя”, – сказал Шендерович. 

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности “режиссер самодеятельных театральных коллективов”. 

Получил известность как сценарист популярного политического шоу “Куклы”, которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах. 

В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVi, “Радио Свобода” и “Эхо Москвы”, как колумнист сотрудничал с “Ежедневным журналом”, “Новой газетой”, The New Times, “ГОРДОН”. Выпускает книги со своей публицистикой и прозой. 

В 2005 году баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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