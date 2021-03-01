Названы положительные стороны потери обоняния при коронавирусе

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01.03.2021, 10:28, Разное
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Ученые из Италии назвали положительные стороны потери пациентами обоняния при коронавирусе. По их словам, у людей с данным симптомом после выздоровления дольше сохраняются антитела по сравнению с теми, кто чувствовал запахи.
В исследовании приняли участие 4735 человек, все они работали в медицинской сфере. В ходе наблюдений исследователи поняли, что антитела к коронавирусу могут сохраняться минимум полгода у людей с характерными симптомами в виде потери обоняния и вкуса, лихорадки, кашля, мышечных болей. Те, кто перенес COVID-19 без явных признаков, не имели устойчивые белки плазмы крови.

Авторы научной работы предположили, что ситуация связана с сохранением в обонятельной луковице SARS-CoV-2. Пребывая там, вирус способствует усилению иммунного ответа.

Примечательно, что ученым до сих пор непонятен феномен потери запахов при коронавирусе. Обоняние представляет собой сложную систему рецепторных клеток. Если какое-то звено начинает неправильно работать, нарушается процесс восприятия запахов. При COVID-19 этот характерный симптом появляется обычно на 4-7 день болезни. Восстановление данной функции происходит в течение следующих двух недель.

Источник: iz.ru



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