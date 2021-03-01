 

Эксперты рассказали о самых опасных «умных» домашних приборах-шпионах

01.03.2021, 10:28, Разное
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Российские специалисты создали перечень «умных» домашних приборов-шпионов, способных следить за своими владельцами. Поскольку устройства постоянно подключены к Сети, злоумышленники могут перехватить конфиденциальную информацию.
Исследованием надежности «умных» приборов занимались сотрудники Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА совместно с работниками АНО «Диалог». Оказалось, что обычные Wi-Fi роутеры, точки доступа, холодильники, кофеварки и даже кондиционеры могут следить за своими владельцами.

Если они относятся к категории «умных» устройств, то их обычно подключают к Сети. Однако эти приборы-шпионы способны захватывать изображение, записывать речь и указывать свое месторасположение. При взломе устройств хакеры могут получить ценную информацию приватного характера.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, в 2020 году продажи IoT-приборов увеличились в семь раз. Однако в большинстве случаев пользователи не думают о своей безопасности. Избежать атак можно придерживаясь определенных рекомендаций. Для домашней сети достаточно установить сложный пароль, который не удастся взломать. Не открывать подозрительные письма, а для гостей организовать отдельную Wi-Fi-сеть, многие современные роутеры поддерживают такую функцию.

Источник: iz.ru



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