Новый смартфон Apple iPhone может получить технологию беспроводного восстановления данных

01.03.2021, 10:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания Apple работает над созданием новой технологии беспроводного восстановления данных. Она может появиться вследствие того, что новый смартфон iPhone компания планирует выпустить без традиционного порта зарядки и передачи данных.

Под технологией беспроводного восстановления данных подразумевается то, что смартфон не потребует подключения к компьютеру через порт USB-C. Когда пользователь переведет устройство в режим recovery или restore, то гаджет сам подключится к Сети. Далее владельцу смартфона необходимо будет воспользоваться подсказками, которые будут появляться на экране.

Однако полностью от проводного восстановления данных в Apple отказываться не собираются. В смартфоне может появиться скрытый порт, которым воспользоваться смогут лишь сотрудники сервисных центров. Порт будет расположен недалеко от гнезда для сим-карты. Данное решение обусловлено тем, что у пользователя могут возникнуть сложности при попытке самостоятельно восстановить данные.

Ранее представители компании Apple заявляли, что сейчас они разрабатывают «революционный» смартфон. Его уникальность может заключаться в полном отсутствии традиционных портов для подключения к компьютеру. Именно поэтому в Apple могли задуматься о создании технологии беспроводного восстановления данных.

Источник: www.ferra.ru