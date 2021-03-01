Первый тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри: “Нет темы, которая была бы под запретом”

01.03.2021, 9:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появился первый тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. 30-секундное видео было опубликовано на YouTube-канале CBS. Его ждут как поклонники, так и хейтеры супругов, потому что все ждут их честного рассказа о жизни в королевской семье и о причинах ухода из нее. В видео Опра подтверждает это, говоря:

Я просто хочу внести для всех ясность: нет такой темы, которая была бы здесь под запретом.

Чтобы выделить это интервью на фоне других, было решено снимать его не в студии Опры, а на свежем воздухе. Многие предположили, что на территории нового дома герцога и герцогини Сассекских в Лос-Анджелесе, откуда они часто выходили на связь для онлайн-мероприятий. В короткое видео вошел провокационный вопрос ведущей, адресованный Меган:

Ты молчала или тебя заставили молчать?

Также Опра Уинфри в конце явно была шокирована одним из ответов пары.

Меган Маркл

Примечательно, что в этом видео все впервые увидели округлившийся живот Меган после их объявления о скором пополнении в семействе. Для интервью герцогиня выбрала шелковое черное платье с белым принтом на груди и поясом с пряжкой Giorgio Armani, туфли Aquazzura, подвеску Pippa Small, серьги Birks и браслет Cartier. Принц Гарри отдал предпочтение светло-серому костюму и белой рубашке без галстука. На некоторых кадрах Меган поддерживает свой живот, что она часто делала во время первой беременности.

Напомним, в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри. Некоторые предположили, что его придется перемонтировать или доснять для него некоторые фрагменты. По словам анонимных источников в съемочной группе шоу, герцог и герцогиня пришли к Опре до того, как лишились королевских полномочий, и отвечали на вопросы как исполнители монарших обязанностей (в частности, как патроны благотворительных организаций). “Они этого явно не ждали и говорили так, будто они и дальше будут этим заниматься”, — добавил инсайдер в беседе с The Mirror.

Полная версия интервью выйдет в это воскресенье, 7 марта.

19 февраля принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских привилегий и званий. Супруги решили не уходить в тень и не ждать, пока шумиха вокруг них утихнет, и сначала выпустили первый тизер своего нового подкаста Archewell Audio, названного в честь их сына Арчи Харрисона (подкаст будет выходить эксклюзивно на стриминговом сервисе Spotify, а потом принц Гарри дал свое первое интервью Джеймсу Кордену: наиболее яркие цитаты из него мы собрали здесь и здесь.

Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.

Принц Гарри и Меган Маркл