 

Минкульт Бурятии выиграл суд над группой BTS за плагиат образа хора мальчиков из Улан-Удэ

01.03.2021, 9:51, Разное
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Международный музыкальный суд под председательством Виктора Дробыша вынес решение по делу о защите интеллектуальной собственности между министерством культуры Бурятии и музыкальным продакшном, владеющим правами на корейский бой-бэнд BTS.

В качестве истца выступали представители Минкульта Бурятии, в числе которых министр культуры республики Дугарма Бимбаева. Причиной для подачи искового заявления стало воровство музыкального образа хора мальчиков из Улан-Удэ при ДК «Коммунарка» со стороны продюсера, курирующего вокальный K-POP ансамбль BTS.

Суд полностью удовлетворил требования заявителя и обязал корейских музыкантов компенсировать нарушение интеллектуальной собственности в размере 4 миллиарда американских долларов.

– В качестве основных свидетелей выступали мальчики из хора, на которых один в один были похожи известные Чонгуки, даже их адвокаты не смогли найти отличий, а судья был вынужден объявить перерыв. Просто он запутался, кто есть кто. Ключевыми доказательствами стали записи выступлений на дне города и фотографии ребят с головой Ленина, датированные задолго до основания творческого коллектива ответчиков, – рассказала министр культуры Республики Бурятия в Сеуле Дугарма Бимбаева.

Сообщается также, что министерство культуры Бурятии готовит новый иск против известного японского разработчика игр Хидео Кодзимы за плагиат образа бурятского воина с дефектом одного глаза в серии игр Metal Gear Solid.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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