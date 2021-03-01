 

Из-за вспышки химреагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье погибла женщина

01.03.2021, 9:48, Новости дня
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Женщина погибла в результате вспышки химических реагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Женщина в результате происшествия погибла», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что при взрыве на химзаводе под Пермью погибли три человека.



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