Из-за вспышки химреагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье погибла женщина
01.03.2021, 9:48,
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Женщина погибла в результате вспышки химических реагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«Женщина в результате происшествия погибла», – сообщил источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что при взрыве на химзаводе под Пермью погибли три человека.
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