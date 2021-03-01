Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр и интриг

01.03.2021, 9:48, Новости дня

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал работать сообща, «без политических игр и интриг», чтобы совместными усилиями одолеть пандемию коронавируса.

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», – сообщил Горбачев в комментарии РИА «Новости».

Горбачев также считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», – отметил бывший советский лидер, продолжая тему борьбы с пандемией.

Ранее Горбачев заявил, что военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить.