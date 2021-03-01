ГК “Нафтогаз України” объявил мартовскую цену на газ

01.03.2021, 9:42, Новости дня

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Газопоставляющая компания (ГК) “Нафтогаз України“ зафиксировала цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 грн за кубометр, на 13 копеек меньше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины. О новом тарифе сообщается на сайте компании.

Цена не изменилась по сравнению с февралем.

В январе эта компания решила повысить цену на природный газ для бытовых клиентов до 7,22 грн за м³.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона. Утром 24 февраля восемь газоснабжающих компаний установили в марте цену на газ для населения ниже предельной. Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,70 грн до 6,97 грн в зависимости от поставщика.

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