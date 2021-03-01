 

Еще один штат США решил легализовать марихуану, но с 2024 года

01.03.2021, 9:42, Новости дня
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Законодатели американского штата Вирджиния одобрили закон, который легализует продажу и использование марихуаны в рекреационных целях, но не раньше 2024 года. Об этом сообщает NBC News.

Теперь закон должен подписать губернатор Ральф Нортам. Как отмечает канал, чиновник поддерживает легализацию марихуаны.

Согласно документу, с 1 января 2024 года в Вирджинии станет законным хранение до 30 граммов марихуаны. Тогда же начнутся продажи и вступят в силу правила, регулирующие рынок марихуаны в штате.

Марихуана на федеральном уровне в США запрещена, но разрешена в 15 штатах – Калифорния, Аляска, Аризона, Южная Дакота, Колорадо, Иллинойс, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а также в округе Колумбия.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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