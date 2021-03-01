 

В ВОЗ рассказали, сколько человек в мире имеют антитела к COVID-19

01.03.2021, 9:42, Новости дня
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Менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавирусной инфекции, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан 28 февраля во время научной серии вопросов и ответов. Ее ответы опубликованы в Twitter ВОЗ. 

Отвечая на вопрос, удалось ли достичь коллективного иммунитета в больших городах, где COVID-19 переболела значительная часть жителей, она указала на проводимые 500 исследований по всему миру. Их результаты показали, что менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19.

As new variants emerge people are wondering if they should wait until a more efficacious vaccine is available or if they should go ahead & get vaccinated now?
Answering your questions on #COVID19 vaccines & variants in this episode of #ScienceIn5 is WHO’s @doctorsoumya * pic.twitter.com/X7feDEosha

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2021

В некоторых районах, особенно в городах с большой плотностью населения, есть территории, где 50–60% людей переболели COVID-19 и имеют антитела, добавила Сваминатан.

“Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли высокого уровня иммунитета. Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба – это вакцинация”, – уточнила специалист.

По ее словам, ВОЗ стремится выполнить эту задачу посредством механизма COVAX. До того, как все страны получат эту вакцину, Сваминатан рекомендует соблюдать противоэпидемические меры.

Всего в рамках механизма COVAX в этом году планируется доставить около 2 млрд доз вакцины против COVID-19 по всему миру.

COVAX – это глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19. В рамках механизма разрабатывается девять вакцин-кандидатов и еще девять потенциальных вакцин проходят оценку, также ведутся переговоры с другими разработчиками вакцин для их распределения по странам. К программе уже присоединились 172 страны, среди них 92 государства с низким или средним уровнем дохода, которые имеют право получить часть препаратов бесплатно.

В мире по состоянию на 1 марта сделали более 241 млн прививок от коронавируса в 103 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 марта, в мире коронавируснyю инфекцию подтвердили более чем у 114 млн человек, 2,53 млн умерли, а 64,4 млн – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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