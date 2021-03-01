Голубовская сообщила о китайских “корнях” коронавируса в Украине и вероятном появлении нового штамма возбудителя
01.03.2021, 9:42,
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Клиническое течение COVID-19 “в очередной раз” претерпело существенные изменения. Об этом украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская проинформировала 28 февраля в Facebook.
Она перечислила новые особенности течения болезни:
заметно возросла доля молодых людей старше 30 лет с тяжелым состоянием;
участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;
информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, то есть имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;
у трети госпитализированных ухудшение, иногда очень серьезное, наступает на 14-16 день болезни (ранее в эти сроки наблюдалось улучшение);
резистентность к традиционным методам лечения.
“Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким – не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские “корни”. Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в том числе у молодых людей”, – объяснила Голубовская.
Она посоветовала врачам, которые занимаются больными COVID-19, “ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически”.
https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1793849767441936
По состоянию на 1 марта в Украине подтвердили 1 352 134 случая инфицирования коронавирусом, из них 4285 – за последние сутки. Скончалось в стране 26 050 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 171 724 человека.
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