 

В Великобритании выявили “бразильский” штамм коронавируса

01.03.2021, 9:42, Новости дня
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В Великобритании подтвердили первые случаи “бразильского” штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Службы общественного здравоохранения Англии.

В стране было выявлено до шести случаев этого штамма: три – в Англии и три – в Шотландии.

В службе отметили, что вариант P.1 был обозначен как “вызывающий озабоченность”.

“Он разделяет некоторые важные мутации с вариантом, впервые идентифицированным в Южной Африке (B.1.351), таким как E484K и N501Y. Есть вероятность, что этот вариант может хуже реагировать на современные вакцины, но для понимания этого требуется дополнительная работа”, –говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает пятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом: в стране подтвердили 4,2 млн случаев COVID-19, умерло 123 тыс. человек.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. До этого были известны “британский” и “южно-африканский” мутировавшие штаммы коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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