 

На головы пациентов больницы на Сахалине обрушился потолок

01.03.2021, 9:40, Разное
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Громкий хлопок двери привел к обрушению потолка в приемном покое Сахалинской областной клинической больницы, передает Life.ru. В помещении находились пятеро человек. Всерьез никто не пострадал – лишь одному из посетителей задело руку. Сообщается, что ремонт был сделан в медицинском учреждении чуть больше полугода назад.



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