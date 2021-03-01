Ученые назвали причину появления у солдат болезни Альцгеймера

01.03.2021, 9:38, Разное

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Экспериментально медики подтвердили, что у солдат, подвергшихся воздействию ударной волны от взрывчатых веществ, повышаются риски развития болезни Альцгеймера. При этом недуг может появиться даже на фоне отсутствия черепно-мозговой травмы.

Исследованием связи между развитием болезни Альцгеймера и негативным воздействием ударных волн занимались сотрудники Университета Северной Каролины в Пембруке. Они обнаружили, что вызванные взрывом ударные волны способны повредить крошечные связи между нейронами, находящимися в гиппокампе. Эта часть мозга в свою очередь ответственна за кодирование памяти и социальное поведение.

В эксперименте исследователи использовали несколько срезов гиппокампа крысы. На здоровую ткань они начали воздействовать управляемыми ударными волнами. Оказалось, что после взрывов количество компонентов мозговых связей резко снизилось, также уменьшилась электрическая активность нейронных связей. Все это влияло на ухудшение памяти.

Источник: medikforum.ru