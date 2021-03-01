В Челябинске после ДТП с трактором автобус с пассажирами улетел в овраг

01.03.2021, 9:38, Разное

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В Челябинске автобус с пассажирами улетел с дороги в овраг после ДТП с трактором, который убирал снег. Инцидент произошел утром 1 марта, его участником стал также легковой автомобиль.

Авария была зафиксирована на Троицком тракте. Сообщается, что с трассы вниз в результате случившегося слетел большой пассажирский автобус. Транспортное средство пробило ограждение и повисло по пути вниз.

Участниками ДТП стали снегоуборочный трактор и легковушка, которая оказалась полностью деформирована. О пострадавших пока ничего не сообщается. Известно, что 1 марта из-за погодных условий в Челябинске наблюдаются 9-бальные пробки.

Источник: cheltoday.ru