В Петербурге пятилетняя девочка пострадала в ДТП с такси

01.03.2021, 9:38, Разное

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В Петербурге в результате ДТП с участием такси пострадала пятилетняя девочка. Авария произошла вчера около восьми часов вечера в Приморском районе Северной столицы.

По имеющимся данным, на дороге столкнулись BMW и автомобиль такси. В результате аварии пострадала девочка, которую в оперативном порядке госпитализировали. Врачи сообщили, что ребенок находится в среднетяжелом состоянии.

Имеется информация, что девочка в момент движения автомобиля сидела в детском кресле. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.

Источник: 78.ru