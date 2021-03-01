 

В Петербурге пятилетняя девочка пострадала в ДТП с такси

01.03.2021, 9:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Петербурге в результате ДТП с участием такси пострадала пятилетняя девочка. Авария произошла вчера около восьми часов вечера в Приморском районе Северной столицы.
По имеющимся данным, на дороге столкнулись BMW и автомобиль такси. В результате аварии пострадала девочка, которую в оперативном порядке госпитализировали. Врачи сообщили, что ребенок находится в среднетяжелом состоянии.

Имеется информация, что девочка в момент движения автомобиля сидела в детском кресле. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.

Источник: 78.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Трахаешься уже? – Личное мнение

07.08 / Стало известно, как Меган Маркл отпраздновала свой день рождения

10.07 / Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

18.11 / Мнение: Турки едут в Азербайджан

03.11 / Скандалы: «Двоечники» Мишустина

21.12 / Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций

21.02 / А себя убить не смогла – Личное мнение

20.08 / Новый флагман от Huawei оснастят 8-дюймовым экраном

24.10 / Мнение: Бомбардировка Джараблуса

11.02 / Блинкен назвал Россию «клептократией», объявив о подготовке ответа на приговор Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска