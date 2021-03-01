На банкноте номиналом 15 рублей будет изображён Лахта-центр

01.03.2021, 9:11, Разное

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о решении совета директоров выпустить банкноты достоинством 15 рублей.

Как сообщает ЦБ, они получали множество просьб на введение купюры с новым номиналом.

На новой пятнадцетирублёвке будет отдана дань заслугам Санкт-Петербурга. На реверсе банкноты будет изображён Смольный, как символ прошлого города, на аверсе – Лахта-центр, который, по задумке дизайнеров, ознаменует будущее Северной Пальмиры.

– Мы просто не имеем права игнорировать на национальной валюте один из красивейших городов страны – Санкт-Петербург и одну из его главных достопримечательностей – Лахта-центр. Также я хочу отметить такой номинал, как 15 рублей – востребованный народом с советских времён, – пояснила решение финансового регулятора Набиуллина.

Первые банкноты выйдут в оборот уже летом этого года. Ранее, в 2017 году, ЦБ ввёл новые номиналы 200 и 2000 рублей.

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