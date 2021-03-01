Обороты фитнес-центров в Москве в феврале превысили доковидные показатели

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01.03.2021, 8:58, Новости дня
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Среднесуточные обороты московских фитнес-центров в феврале превысили докризисный уровень на 3,3% и составили 29,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, чьи слова приводятся в сообщении, восстановился интерес москвичей к фитнесу и оздоровительным процедурам. В результате стабилизации эпидемиологической обстановки в столице и постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией, москвичи вновь активно записываются в спортзалы, покупают спортивные товары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности, чем во время интенсивной фазы пандемии.

«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За период с 1 февраля по 23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года», – передает РИА «Новости» слова Ефимова.

По данным Аналитического центра города Москвы, среднесуточные обороты фитнес-центров даже превысили докризисный уровень: за период с 1 февраля по 23 февраля они составили 29,3 млн рублей – выше аналогичного периода предыдущего года на 3,3%. Учитывая традиционный спрос на тренировки в преддверии летнего периода, следует ожидать дальнейшего роста оборотов, отмечают аналитики.

«Спрос москвичей на спортивное оборудование и спортивные товары в феврале также превысил докризисный уровень. Среднесуточные обороты предприятий, осуществляющих торговлю спортоборудованием и спорттоварами, составили 54,9 млн рублей, что на 6% выше показателя, чем годом ранее», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

С начала февраля бани, сауны, солярии также демонстрируют превышение показателей выручки докризисного периода. Среднесуточный оборот таких организаций составил 69,8 млн рублей, что на 4,5% больше, чем в феврале 2020 года, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.



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