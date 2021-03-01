 

Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов

01.03.2021, 8:58, Новости дня
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Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора признанную запрещенной в РФ информацию.

«Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.

Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.



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