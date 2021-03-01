Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе

01.03.2021, 8:58, Новости дня

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Газпром и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам, сообщил член правления германской Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

«Одна из тем, которые мы обсуждаем, – транспортировка водорода. Сейчас мы, среди прочего, изучаем, какое количество водорода можно подмешивать к газу при его транспортировке по уже имеющимся трубопроводам. Мы считаем, что необходимо использовать действующую инфраструктуру для таких проектов, и это может внести существенный вклад в декарбонизацию», – сказал он, передает ТАСС.

Виланд также подчеркнул, что Wintershall Dea поддерживает «Северный поток – 2», несмотря на завершение финансирования.

«Когда Wintershall Dea присоединилась к проекту «Северный поток – 2», мы обязались предоставить финансирование на сумму до 950 млн евро. К настоящему моменту проектная организация – Nord Stream 2 AG – запросила у нас 730 млн евро, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект. Так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток – 2», – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.