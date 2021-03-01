Партизанская деятельность в оккупированном Крыму невозможна – Чубаров

01.03.2021, 8:52, Новости дня

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Сопротивление оккупации в Крыму есть, но оно происходит без применения оружия. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил “Апострофу” в интервью, опубликованном 28 февраля.

Журналист спросил, есть ли на полуострове “силы, которые борются за его освобождение”.

“В каком смысле? По горам с оружием? Меня раньше об этом часто спрашивали, мол в годы Второй мировой были партизанские отряды… Слушайте, современное сопротивление российской оккупации со стороны местных жителей не может быть с оружием или в виде прямых диверсий. Это просто невозможно при уровне современной техники, средств наблюдения, поисковых возможностей. Надо понимать, что Крым насквозь “просматривается” и деятельность даже небольшой группы людей сразу становится известной”, – ответил Чубаров.

Он подчеркнул, что “сопротивление может быть только мирным ненасильственным образом”.

“Не идти служить оккупантам, не участвовать в их гнусных выборах, других мероприятиях. Не принимать никакого участия во всех проявлениях жизни, благодаря которыми укрепляются оккупанты”, – привел примеры глава Меджлиса.

Он отметил, что “в реальной жизни все сложнее”.

“Скажем, оккупанты переоборудуют больницы, устанавливают новую технику. Можно сказать, что это укрепляет власть русских. Но есть врачи высокого уровня в Крыму, и они спасают людям жизнь. Поэтому работать врачом во время оккупации – это, как говорится, кошерно или нет? Я думаю, что все, что связано с обслуживанием мирных людей, допустимо и необходимо. А то, что направлено на искусственное деформирование сознания людей, направленное против прав человека, в том числе и гонения по религиозному признаку, бесспорно, является злодеяниями, которые укрепляют оккупантов”, – объяснил Чубаров.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Москва называет это аннексией. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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