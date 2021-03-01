28 февраля на Донбассе вследствие обстрела боевиками погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

01.03.2021, 8:52, Новости дня

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28 февраля боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 1 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин”, – говорится в сообщении.

Также боевики стреляли возле Широкино и Водяного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, линию разграничения также пересек беспилотник боевиков), а также Верхнеторецкого (из автоматических станковых гранатометов).

“В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь”, – отметили в штабе ООС.

1 марта на 7.00 боевики один раз уже нарушили перемирие – из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов стреляли в районе Павлополя.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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