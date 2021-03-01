 

28 февраля на Донбассе вследствие обстрела боевиками погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

01.03.2021, 8:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

28 февраля боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 1 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин”, – говорится в сообщении.

Также боевики стреляли возле Широкино и Водяного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, линию разграничения также пересек беспилотник боевиков), а также Верхнеторецкого (из автоматических станковых гранатометов).

“В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь”, – отметили в штабе ООС.

1 марта на 7.00 боевики один раз уже нарушили перемирие – из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов стреляли в районе Павлополя.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/719914838689379/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Бутина: Навальный по указке своих кураторов плюнул докторам в лицо

30.10 / Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

05.02 / ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев

14.02 / Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США

01.10 / «Ограничения должны быть разумными»: грозит ли России новый карантин

20.07 / Политолог: Назначение Дегтярева – это знак уважения к мнению хабаровчан

19.02 / За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 6,5 тыс. человек

03.02 / “Эпицентр” планирует отстроить сгоревший в Первомайске торговый центр в течение года

10.12 / Климкин назвал “неприкрытым троллингом” дату выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине

15.09 / Рейтинг доверия Путину среди жителей 13 развитых стран оказался выше, чем у Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска