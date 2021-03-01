В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены

01.03.2021, 8:50, Разное

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Жительница города Канск в Красноярском крае сделала замечание своему соседу по подъезду из-за непристойного поведения. Тот в долгу не остался и обрушился на женщину с руганью. На защиту дамы встал ее муж. Обмен оскорблениями перерос в потасовку, в ходе которой мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены, передает сайт VSE42.RU. Спустя пару часов – ему потребовалось слегка протрезветь – пострадавший добрался до врачей. Его госпитализировали с ранением в глазницу.