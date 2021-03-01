О важности правильного выбора брокера рассказали специалисты

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01.03.2021, 8:48, Разное
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Не важно, собираетесь ли вы заниматься торговлей акциями, зарабатывать на товарной бирже или внебиржевых валютных спекуляциях, необходимость выбора надежной площадки в любом случае не подлежит сомнению. К счастью, сегодня по этому вопросу вполне можно найти все необходимые сведения. К примеру, информацию о лучших брокерах можно прочитать на brokers.ru, где данные сведения представлены в наиболее актуальной форме.
По каким критериям стоит выбирать брокера

Вне зависимости от того, о какой торговле идет речь, при выборе брокера в первую очередь необходимо ориентироваться на известность компании. Последнее особенно важно, так как площадки с именем достигли таких высот, заботясь о своей репутации, а значит – стремясь дать клиенту как можно более привлекательные условия и обеспечить лучше обслуживание. Опыт взаимодействия с такими площадками крайне редко становится отрицательным, и это является одним из важных моментов при выборе подобных площадок.

Если же рассматривать брокеров с технической точки зрения, то помимо надежности можно выделить следующие важные моменты:

  • Разнообразие технических возможностей;
  • Количество торговых инструментов;
  • Удобство пополнения счет и вывода средств;
  • Размеры спредов и комиссий.

Как показывает практика, в условиях современной конкуренции большинство площадок так или иначе старается обеспечить своим клиентам лучшие условия по этим и прочим направлениям. Но это не значит, что в наше время нельзя нарваться если и не стопроцентных мошенников, то уж точно не нечистоплотных непрофессионалов.

Как быть с налогами

Инвесторская деятельность облагается налоговой нагрузкой, которая в отдельных случаях может быть весьма значительной. Для интересующихся этим вопросом издание rbc.ru подготовило материал о том, как можно снизить свою налоговую нагрузку на инвестиции в конце года. Материал подготовлен в соответствии с актуальным законодательством, так что гарантированно будет полезным в эти дни и в ближайшей перспективе. К тому же все расписано максимально подробным и понятным большинству языком.



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