 

В Финляндии у Василия Ланового обнаружили тайного внука

01.03.2021, 8:48, Разное
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У скончавшегося актера Василия Ланового нашли еще одного тайного родственника. Им оказался 20-летний внук, проживающий в данное время в Финляндии, об этом пояснил друг сына артиста Сергей Рублев.
Сын Василия Ланового умер в возрасте 37 лет, поэтому о многом, включая наличие внука, он мог не успеть предупредить отца, отметил продюсер Сергей Рублев. Он вспомнил эпизод из жизни, когда Лановой-младший представил его девушке Ирине. Позднее она родила мальчика, которого назвали Марком — внука Ланового.

Сергей Лановой-младший очень гордился им, намереваясь дать ему не только свое отчество, но и фамилию. Он отмечал внешнее сходство с ребенком, но семья Ирины не позволила этому случиться. Они имели серьезные связи с еврейской диаспорой, а потом и вовсе эмигрировали в Финляндию. Сергей Рублев полагает, что Марк, которому уже должно было исполниться 20 лет, до сих пор живет там.

Источник: www.kp.ru



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