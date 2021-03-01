Сергей Бурунов объяснил причину отказа от покупки личного самолета

01.03.2021, 8:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мечтавший стать летчиком российский актер Сергей Бурунов объяснил, почему он никогда не будет приобретать личный самолет. А если у него появится необходимая сумма, то он лучше арендует понравившуюся ему технику.

Сергей Бурунов отметил, что среди его знакомых есть богатые люди, купившие себе бизнесджеты. Но приобретают они такую технику, чтобы говорить о том, что у них есть личный самолет. Однако актер полагает, что воздушное средство не является велосипедом, на котором можно кататься под настроение.

Владение личным самолетом требует финансовых затрат. Сергей Бурунов перечислил, что авиатехника облагается высоким налогом, ее необходимо держать в ангаре. Кроме того, самолет обслуживают механики, они регулярно проводят регламентные работы, все это требует больших денег. По этой причине Сергей Бурунов решил, что если он станет обладателем достаточного количества финансов, то самолет он будет брать исключительно в аренду.

Стоит отметить, что в 90-х актер жил в Волгограде. Там он получил специальность «летчик-инженер», пройдя обучение в Качинском высшем военном авиационном училище. После этого будущий артист поступил в цирковое училище им. М. Н. Румянцева, а в 2002 году он стал выпускником Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина.

Источник: 360tv.ru