Роструд напомнил о трех четырехдневных рабочих неделях

01.03.2021, 8:08, Новости дня

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В связи с праздником 8 марта россиян ожидает короткая рабочая неделя, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили в Роструде.

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.