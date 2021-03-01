Гривна резко подорожала относительно евро

01.03.2021, 8:00, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 марта.

Гривна к доллару ослабла на две копейки – с 27,93 грн/$ до 27,95 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 31 копейку – с 34,15 грн/€ до 33,84 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,78 грн за 10 руб. до 3,73 грн за 10 руб.

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