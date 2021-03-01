SpaceX остановила запуск очередной серии спутников Starlink за минуту до старта

01.03.2021, 8:02, Новости дня

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Американская компания SpaceX остановила 28 февраля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной серией из 60 спутников Starlink, предназначенных для развития глобального интернета. Об этом компания проинформировала в Twitter.

Старт был назначен на 20.37 по североамериканскому восточному времени (по Киеву – 1 марта, 3.37).

– Автоматическое прерывание за 84 секунды до запуска Starlink сегодня вечером с помощью Falcon 9; следующая возможность запуска – завтра, 1 марта, в 20.15 по североамериканскому восточному времени, – говорится в сообщении SpaceX.

Auto-abort at T-1:24 ahead of tonight’s Falcon 9 launch of Starlink; next launch opportunity is tomorrow, March 1 at 8:15 p.m. EST

— SpaceX (@SpaceX) March 1, 2021

Запуск планируется с космического пускового комплекса на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск был 4 февраля, тогда запустили 60 спутников. 5 февраля планировали запустить еще одну партию аппаратов Starlink, но запуск отменили.

Сейчас на орбите планеты находятся более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.