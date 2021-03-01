Под Москвой загорелся склад огнеупорных изделий

01.03.2021, 8:00, Разное

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В ночь на 1 марта в здании склада готовой продукции Внуковского завода огнеупорных изделий, находящегося на Союзной улице в подмосковном Одинцово, произошел пожар, передает сетевое издание “Москва 24”. Огонь распространился на площади в 2,4 тысячи квадратных метров. На борьбу с огнем прибыли 71 человек и 29 единиц техники. Совместными усилиями им удалось локализовать горение.