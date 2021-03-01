TETRA и Pandora: контроль над разумом

01.03.2021, 8:01, Разное

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Прошло около 25 лет с тех пор, как обществу были навязаны цифровые мобильные телефоны и связанные с ними технологии.

Эти устройства были разрешены и допущены к продаже без испытаний на безопасность. Сегодня мобильная телефонная связь углубилась и расширилась до такой степени, что теперь у нас больше мобильных телефонов, чем людей.

Несмотря на нашу любовь к этой дивной новой цифровой эпохе, проявляются тревожные тенденции: уровень тревожности, стресса и депрессии резко возрос; задокументированы необычные группы самоубийств среди молодых людей; К сожалению, мы также являемся свидетелями общего снижения плодовитости нашего вида, включая уменьшение количества сперматозоидов, подвижности сперматозоидов и репродуктивного успеха. Короче говоря, наше общество стремительно движется к зомбификации своих чувств. Легко наблюдать за этими событиями во всем мире и ежедневно, когда массы людей часто увлекаются своими смартфонами.

В течение всего этого времени, несмотря на многочисленные голоса протеста против безопасности устройств с поддержкой микроволн, правительства, телекоммуникационные компании, организации, устанавливающие стандарты, и так называемые государственные регулирующие органы — все пели из одного листа гимнов: с первого дня они хором скандировали: «Не о чем беспокоиться, двигайтесь, пожалуйста». Более того, основные средства массовой информации сделали все, что в их силах, чтобы убедить нас покупать эти устройства в бесконечном цикле потребления, обновления, покупки, обновления и потребления, до тошноты.

Ничего из вышеперечисленного не имеет особого смысла, пока мы не примем во внимание махинации военно-промышленного комплекса. Они касаются исключительно контроля, власти, завоеваний и войны. Сейчас мы живем во времена нечестивых союзов между мощными военно-промышленными комплексами, которые энергично преследуют свои собственные цели и сроки. Они действуют в основном в тени, и не имеет значения, назовем мы их ЦРУ, МИ5, КГБ или Моссад; все они соединены и действуют как одно темное сознание.

TETRA — это цифровая телекоммуникационная сеть, которую используют многие полицейские силы и службы экстренной помощи по всему миру. Это сложная система связи, которая обеспечивает низкую задержку и шифрование речи через мобильный телефон, радио или рацию. Ужасно, но TETRA возникла благодаря исследовательской работе по контролю разума, проведенной по заказу Министерства обороны США (DST-1810S-074-76) в 1970-х годах.

Сорок лет назад доктору Россу Эди была поручена работа над проектом ЦРУ, целью которого было разъяснение стратегий управления разумом с использованием электромагнитных частот — эта работа была известна как проект Пандора . Основа его работы состояла в том, чтобы соединить СНЧ (чрезвычайно низкие частоты), характерные для спектра электроэнцефалограммы нашей мозговой волны, на микроволновые частоты. Сигналы, которые говорят мозгу, что думать, что делать и обеспечивать его физиологическую целостность, находятся в диапазоне от 1 Гц до 30 Гц. Адей обнаружил «шаблон» модификации поведения, в котором он мог добавлять сигнал СНЧ от 6 Гц до 20 Гц на несущие частоты СВЧ. Он подвергал людей воздействию этих частот и при этом мог предсказуемо изменять их поведение. Он обнаружил, что при плотности мощности 0,75 мВт / см2 можно было изменять поведение человека и он также мог вызывать изменения в поведении различной интенсивности, постепенно изменяя сигнал СНЧ. Например, он мог вызывать у людей гнев различной интенсивности, набирая сигналы СНЧ, скажем, 18,0 Гц, 18,1 Гц, 18,2 Гц и т.д.

Значение этого исследования одновременно поразительно и пугающе, потому что оно означает, что вы можете удаленно набирать набор частот для целевой аудитории и точно изменять их психологическое благополучие или «сварливость» по своему желанию. Эти психологические изменения включают все аспекты человеческого сознания, включая гнев, ярость, безмятежность, радость, блаженство, сонливость, спокойствие и т.д.

Во время этих экспериментов по контролю над разумом Эди также использовал несущую частоту импульсного микроволнового излучения около 450 МГц, и импульсный эффект создавал сигнал псевдо-СНЧ 17,6 Гц. Интересно, что сети связи полиции TETRA для Великобритании было предоставлено исключительное право на использование аналогичной частоты около 400 МГц с использованием сигналов ELF с частотой 17,6 Гц (3) . Конечно, это чистое совпадение, но подождите, есть еще кое-что:

Аласдер Филипс из Powerwatch (Великобритания) сказал: « Используя свой микроволновый детектор, я обнаружил, что мобильные телефоны нового типа излучают в наушнике микроволновый сигнал с импульсной модуляцией мощностью около 0,75 мВт / см 2. Это может быть совпадением, но это именно та интенсивность, которая требуется для контроля над поведением, как обнаружил доктор Росс Эди, пионер микроволнового контроля сознания. Так что теоретически сигнал ELF может быть добавлен в микроволновую сеть, чтобы передать точную модель поведения каждому пользователю мобильного телефона в Великобритании ».

Участвуя в проекте «Пандора» вместе с коллегой Сюзанной Бавин, Эди также обнаружил, что при определенных условиях частоты и амплитуды сигнала можно было вызвать отток ионов кальция в ткани мозга . Короче говоря, это сочетание сигналов СВЧ и СВЧ способно нарушить или сократить нормальную физиологию мозга. Когда это происходит, наиболее частые субъективные жалобы от тех, кто подвергался воздействию этих частот, включали головную боль, усталость, потоотделение, головокружение, нарушения менструального цикла, раздражительность , возбуждение , напряжение , сонливость, бессонницу, депрессию , беспокойство., забывчивость и недостаток концентрации. Перед своей смертью в 2004 году доктор Росс Эди выпустил видео для ведущих британских исследователей, которое доказывает, что не только система TETRA вызывает зомбификацию СНЧ за счет массового высвобождения ионов кальция в коре головного мозга и нервной системе, но и активированные ионы кальция также вызывают массивные гормональные нарушения, которые приводят к бешеному дисбалансу, эмоциональному и физическому состоянию . Возможно, TETRA — еще одна причина депрессии молодых людей и последующего самоубийства? Дальнейшие исследования подтвердили, что если ионы кальция могут просачиваться из клеток мозга, это также означает, что другие вещества, необходимые для целостности клеток, тоже могут это делать. То, что попадает внутрь, также может выходить наружу, поэтому существует явная вероятность того, что воздействие TETRA-подобных частот может также способствовать притоку токсичных веществ в клетки мозга.

Понимая прошлое, мы теперь можем понять настоящее. Полицейские телекоммуникационные сети TETRA используют те же плотности мощности и аналогичные частоты сигналов, которые доктор Адей использовал в проекте Pandora. Эти типы сетей связи сейчас распространены во всех регионах Великобритании и на европейском континенте. Полицейские участки в Соединенном Королевстве обычно расположены в (обычно бедных) городских районах и в тех же самых высоких зданиях, что и передающее оборудование сотовых телефонов. Субъективные жалобы от тех, кто подвергается воздействию этих частот, говорят о тревоге, стрессе, раздражительности и депрессии.

Мне очень странно, что многие из студентов, покончивших жизнь самоубийством, будь то в Пало-Альто или Бридженде, соответственно, использовали аналогичные методы, чтобы покончить с собой. В Бридженде двадцать четыре из двадцати пяти жертв-самоубийц, мужчин и женщин, решили покончить с собой через повешение. В группе самоубийц Пало-Альто пять из шести студентов предпочли встать на путь ближайших поездов. Основные средства массовой информации окрестили характер этих событий «подражателем», но для меня этот образец поведения можно также описать как «запрограммированный» ответ на внешние стимулы.

Еще один важный аспект исследования контроля над разумом, проведенного Эйди, состоит в том, что он утверждал, что его эффекты являются «нелинейными».. Он имел в виду, что не все люди, подвергшиеся воздействию частот одинаковой интенсивности, будут затронуты. Другая сторона этой медали в том, что есть люди, которые гораздо более восприимчивы к этим частотам, чем остальная часть населения. Эти люди известны как «электросенсибилизаторы». Они страдают от состояния, известного как EHS или гиперчувствительность к электросети. Это свойство нелинейности, вызванное воздействием микроволнового излучения и сигналов СНЧ, является одной из возможных причин появления кластеров в одном регионе и в одном временном интервале. Электрочувствительные люди более восприимчивы к этим частотам и в первую очередь поддаются эффектам вовлечения мозга, которые могут привести к крайним депрессивным состояниям. Состояние EHS не признано во всем мире, и большинство врачей не знают о его симптомах.Я видел оценки, которые предполагают, что от 3% до 7% населения могут быть сверхчувствительны к ЭМП (электромагнитным частотам) в микроволновой части электромагнитного спектра.

Тем, кто интересуется журналистскими расследованиями, на основе всего написанного выше должно быть довольно легко определить физическое местонахождение полицейских участков и их передающего и вспомогательного оборудования. Затем можно измерить расстояние от этих антенных сетей до отдельных жертв суицида по месту их проживания или работы. Должна быть возможность разработать режим воздействия на людей, чтобы определить, есть ли общий знаменатель между близостью или расстоянием до антенн TETRA и отдельными жертвами самоубийств.

Эта статья, вероятно, самая сложная из всех, что я написал, потому что многие из родственников и друзей жертв все еще с нами. Несмотря на это, важно, чтобы мы не попадали в цикл «заламывания рук», который может привести к преждевременному закрытию этих вопросов. Мы должны изучить все возможные причины этих событий, если мы хотим, чтобы они не повторились. Будь то TETRA, мобильный телефон, смартфон, телефон DECT или микроволновая печь, все возможности должны быть полностью изучены.