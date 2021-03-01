«Терпи дальше»: Анна Семенович не позволила маме уменьшить грудь 12 размера

01.03.2021, 7:58, Разное

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Российская певица Анна Семенович рассказала, почему она запретила маме уменьшать грудь 12 размера. Сама артистка прошла через такую процедуру, но после этого у нее остались плохие воспоминания о реабилитационном периоде.

Исполнительница стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Певица призналась, что недавно ей звонила мама. У нее 12 размер груди и она, пожаловавшись на усталость, хотела сделать себе такую же операцию. Но ей в отличие от Анны Семенович слишком много лет, поэтому певица запретила ей обращаться к медикам, потребовав терпеть дальше.

По словам Анны Семенович, в ее семье все женщины имеют большую грудь из-за наследственной болезни гигантомастии. Она сама была обладательницей бюста девятого размера. Но при помощи пластических хирургов ей удалось уменьшить грудь до шестого размера. После этого предстояла длительная реабилитация. Певица не могла даже руки поднять, поэтому мыться ей помогали подруги. Исполнительница мечтает еще раз подкорректировать фигуру, но делать она это планирует после рождения ребенка.

Источник: www.ntv.ru