 

Принц Гарри признался в страхе повторить судьбу принцессы Дианы

01.03.2021, 7:58, Разное
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Герцог Сассекский Гарри признался, что он боится повторить судьбу принцессы Дианы. Об этом внук королевы заявил в интервью Опре Уинфри, шоу которой он посетил вместе с супругой Меган Маркл.
Премьера интервью еще не состоялась, но в одном из опубликованных отрывков, где речь шла о сложении с себя королевских обязанностей, герцог Сассекский отметил, что история с принцессой Дианой может повториться, но в этот раз обстоятельства могли коснуться его и Меган Маркл. Однако ничего не произошло, поэтому он рад, что у него есть возможность просто поговорить в студии вместе с женой.

В 1997 году принцесса Диана погибла в автоаварии. Перед трагическим инцидентом она собиралась развестись с принцем Чарльзом, о чем принцесса активно рассказывала журналистам. Многие до сих пор считают, что авария произошла не просто так.

В свою очередь Гарри и Меган Маркл в прошлом году приняли решение об отказе от статуса старших членов королевской семьи Великобритании. В 2021 году Букингемский дворец окончательно утвердил их решение.

Источник: www.kommersant.ru



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