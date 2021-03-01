Татьяна Васильева заявила об отсутствии в актерской среде настоящих мужчин

01.03.2021, 7:58, Разное

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Российская актриса Татьяна Васильева призналась, что ей сложно найти хорошего сценического партнера, поскольку настоящих мужчин в их профессии практически не осталось. Артистка призналась, что ей необходим такой партнер, в которого она могла бы влюбиться, но таковых она встречает крайне редко.

Актриса стала гостьей Вячеслава Манучарова на YouTube-канале в шоу «Эмпатия Манучи». Ему она рассказала, что «мужиков» в профессии нет, остались лишь «тетки», а с ними актриса играть не собирается, ведь никто не поверит происходящим действиям на сцене.

Кроме того, в актерской среде стало много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пожаловалась Татьяна Васильева. Любовные сцены с ними могут тоже оказаться проблематичными. Но в целом актриса высоко оценивает способности своих коллег, Васильева отметила, что профессионалов своего дела в их ремесле много.

Ранее Васильева признавалась в том, что в основном за ней ухаживали богатые мужчины, поддерживавшие ее материально. Однако все финансы она тратила не на себя, а детей, покупая им санки, лыжи или обувь.

Источник: vm.ru