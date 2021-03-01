Роберта Кеннеди убил загипнотизированный киллер?

01.03.2021, 7:42, Разное

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После убийства президента США Джона Кеннеди было очень много конспирологических теорий. Его младшему брату Роберту, который погиб от пули убийцы, не успев стать президентом, и конспирологии досталось меньше. Но одна теория оказалась очень любопытной.

5 июня 1968 года сенатор США Роберт Ф. Кеннеди (брат убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди) выступал перед группой своих сторонников в больном зале отеля "Амбассадор" в Лос-Анджелесе.

Был уже поздний вечер, но Кеннеди был воодушевлен и бодр, он выступал с предвыборной речью и все знали, что он является самым популярным кандидатом в президенты и имеет все шансы быть избранным на должность.

Закончив речь, Кеннеди вышел из зала, намереваясь через помещение кухни пройти по короткому пути в другой большой зал отеля. Он прошел мимо группы людей, среди которых стоял беженец из Палестины Сирхан Бишара Сирхан.

Когда Кеннеди прошел мимо него, Сирхан выскочил и начал стрелять из своего револьвера в спину политика. Он дважды попал Кеннеди в спину и один раз в голову, а еще успел ранить пятерых стоящих рядом людей, прежде чем его повалили на пол и скрутили.

Роберта Кеннеди экстренно увезли в ближайшую больницу, в которой он через сутки скончался от ран. Сирхан был судим и приговорен к пожизненному заключению. Он и сейчас еще жив и отбывает срок в неназванной тюрьме.

Не успели тело Роберта Кеннеди похоронить на Арлингтонском национальном кладбище, как вокруг его убийства начали возникать теории заговора. Масштаб конспирологии был несравним с тем, какой произошел в случае убийства Джона Кеннеди, но тут тоже хватало зловещих теорий.

Первым делом выяснилось, что всего Серхан успел сделать около 13 выстрелов, звуки выстрелов оказались случайно записаны на магнитофон одного их присутствующих в отеле журналистов. И это не соотносилось с тем, что описывали очевидцы. Из-за этого возникла теория, что всего убийц было двое и они стреляли одновременно. Но почему тогда никто не заметил второго?

Во-вторых поведение Серхана в момент нападения и после него было очень странным, словно он не владел собой и не понимал, что он делает. Из-за этого вскоре возникла теория, что на самом деле Сирхан был просто пешкой в большой игре, что его неким образом загипнотизировали и отдали ему приказ начать стрелять с помощью специальной команды.

На протяжении последующих лет Сирхан продолжал упорно твердить, что он не помнит ничего из того, что произошло с ним в отеле, не помнит как у него оказался при себе револьвер, как он выхватил его и начал стрелять. Он также уверял, что совершенно не помнит как его допрашивали, как шло судебное разбирательство и как он признал свою вину на суде.

Он утверждал, что даже не помнит как он входил в отель "Амбассадор" и что все, связанное с убийством Кеннеди и последующее, до момента, как его посадили отбывать срок в тюрьме, для него одна большая пустая дыра в мозгу.

Сержант Билл Джордан, детектив, который был первым следователем по делу Сирхана, так рассказывал о беседе с ним:

"Мы вернули его (воспоминания) более чем на год с некоторой интенсивностью – где он был, что делал, с кем встречался. Но был этот 10- или 12-недельный перерыв, похожий на покров белого тумана, сквозь который мы никогда не могли проникнуть, и по поводу которого у самого Сирхана, похоже, была полная амнезия".

Британский писатель Питер Эванс, автор книги обо всем этом под названием "Nemesis", а также другие эксперты, изучавшие это дело, полагают, что это произошло потому, что он был "запрограммирован гипнозом" и помещен в своего рода заранее запрограммированный резервный режим убийства с помощью методов манипулирования разумом, усовершенствованных программой управления сознанием ЦРУ, которая была названа Bluebird, затем "Проект Артишок" и, наконец, MK Ultra.

Эванс и несколько других авторов утверждали, что такие методы, как использование галлюциногенных препаратов и гипноз, могут быть использованы для того, чтобы заставить человека реагировать на особые сигналы, которые вызовут желаемый, заранее запрограммированный ответ, включая кражу и даже убийство, после чего жертва ничего не могла вспомнить, и что ЦРУ успешно продемонстрировало, что это возможно более чем в одном случае.

Автор Джон Маркс напишет об этом в своей книге "В поисках Маньчжурского кандидата", упомянув одного гипнотизера ЦРУ по имени Морс Аллен, который показал, что эта тревожная идея может сработать. Марк рассказывал так:

"Морс Аллен решил продолжить свои исследования гипноза прямо в собственном офисе. Он попросил молодых секретарей ЦРУ остаться после работы и провел работы над ними с помощью гипнгоза. Он велел секретарям красть секретные файлы и передавать их совершенно незнакомым людям, тем самым нарушая самые основные правила безопасности ЦРУ.

19 февраля 1954 года Морс Аллен смоделировал последний эксперимент в гипнозе: создание "маньчжурского кандидата" или запрограммированного убийцы. "Жертвой" Аллена была секретарша, которую он ввел в глубокий транс и велел спать, пока он не прикажет иначе. Затем он загипнотизировал вторую секретаршу и сказал ей, что, если она не сможет разбудить свою подругу, то "ее гнев будет настолько велик, что она без колебаний убьет".

Аллен оставил пистолет поблизости, и секретарь не знала, что он заряжен не боевыми патронами, а холостыми. И далее, несмотря на то, что ранее секретарь выразила страх перед любым огнестрельным оружием, она подняла этот пистолет и "застрелила" свою спящую подругу.

После того, как Аллен вывел "убийцу" из транса, у девушки была очевидная амнезия в связи с этим событием, она ничего не помнила из того, что сделала".

Это действительно очень тревожно, что наш разум можно использовать без нашего согласия, чтобы заставить наши руки делать чью-то грязную работу, но действительно ли это возможно?

По словам доктора Ричарда Клуфта, клинического профессора психиатрии в Университете Темпл и бывшего президента Общества клинического и экспериментального гипноза, это "определенно в пределах правдоподобия".

Он отмечает, что существует множество свободно доступной несекретной информации, позволяющей предположить, что правительственные службы безопасности США серьезно исследовали идею использования методов контроля над разумом и гипноза для создания "гипнотических убийц" и "гипнотических курьеров", и хотя неизвестно в какой степени какое-либо из этих исследований было фактически использовано в реальной жизни или насколько все это действительно было успешным.

"Постгипнотические субъекты могут быть вынуждены неправильно понимать свои обстоятельства и, в результате того, что они неправильно понимают свои обстоятельства, они делают и говорят некоторые вещи, которые с большой вероятностью могут быть потенциально вредными.

В самом общем смысле, вы не можете заставить человека сделать что-то вопреки его принципам с помощью гипноза, но вы можете обмануть его относительно того, что на самом деле он совершает, чтобы он в конечном итоге сделал то, что они сами считают предосудительным", – говорил Клуфт.