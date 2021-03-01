Началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр»

01.03.2021, 7:18, Новости дня

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Предприятия ОПК РФ приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», источник ТАСС сказал: «Это – работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это – одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения».

По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», – подчеркнул он.

Напомним, в конце января замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок.