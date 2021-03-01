«Золотой глобус» вручили в США

01.03.2021, 7:18, Новости дня

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Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» удостоена «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический фильм года», следует из трансляции на телеканале NBC.

78-ая церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) награды из-за коронавируса проходит в новом формате – ведущие находятся на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включаются в трансляцию дистанционно, передает РИА «Новости».

Награду в категории Лучшая режиссура завоевала китаянка Хлои Чжао за фильм «Земля кочевников».

«Золотой глобус» в категории Лучший фильм на иностранном языке завоевала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна Минари.

«Борат 2» Джейсона Уолинера удостоен награды в категории «Лучшая комедия/мюзикл». За роль в этом фильме Саша Барон Коэн удостоен «Золотого глобуса» и за лучшую комедийную роль.

«Золотой глобус» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» завоевала картина «Душа (Soul)» от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.

Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» стал сериал «Корона», лучшим коротким сериалом стал «Ход королевы», лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик».

Чедвик Боузман посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Андра Дэй получила премию в категории «Лучшая женская роль» в драме за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей», передает ТАСС.

Британская актриса Эмма Коррин получила премию в номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале».

Дэниэл Калуя и Джоди Фостер завоевали «Золотой глобус» за роли второго плана. Калуя получил награду за роль в фильме «Иуда и черный мессия», Фостер – за «Мавританца».

Розамунд Пайк получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в комедии/мюзикле», лучшим сценаристом минувшего года стал Аарон Соркин за картину «Суд над чикагской семеркой».

Премия Золотой глобус вручается ежегодно с 1944 года. Наряду с Оскаром киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Напомним, в июне сообщалось, что организаторы перенесли 78-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» на два месяца, она пройдет 28 февраля 2021 года в Калифорнии.