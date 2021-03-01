 

Fox News – пресса стала «не вполне свободной» — американских журналистов заставят платно проверяться на COVID-19 для доступа в Белый дом

01.03.2021, 6:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вход в Белый дом с понедельника обойдётся представителям прессы в $170 — именно такую сумму будет требовать президентская администрация США за обязательное тестирование на COVID-19, без которого пускать журналистов внутрь не будут, пишет Fox News. По данным канала, новую норму уже назвали «имущественным цензом», который закроет для СМИ помельче доступ к президенту.


Reuters

Американские СМИ сообщили, что федеральные власти страны планируют с понедельника ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для журналистов при каждом посещении Белого дома, передаёт Fox News. Как пишет сайт канала, при этом предполагается, что оплачивать тестирование будет не государство, а сами средства массовой информации: при визите в официальную резиденцию президента США каждому корреспонденту будут выставлять счёт в размере $170. 

В соцсетях на такой шаг властей отреагировали с негодованием — большинство пользователей восприняли его как «плату за вход», которая может оказаться для СМИ помельче серьёзным финансовым обременением, говорится в материале Fox. Это решение действительно обойдётся отрасли в десятки тысяч долларов дополнительных расходов, притом что издания и каналы и без того вынуждены тратить крупные суммы для того, чтобы их корреспонденты могли сопровождать президента в поездках, подчёркивается в статье. 

По данным Fox, против новых норм уже выступила Ассоциация корреспондентов в Белом доме, объединяющая журналистов, работающих в президентском пуле. Один из членов ассоциации, пожелавший сохранить анонимность, уже заявил, что решение правительства по существу устанавливает «имущественный ценз» для СМИ, желающих сохранить доступ к главе государства.

Крупнейшие каналы почти наверняка понесут огромные убытки из-за нового регламента, поскольку их корреспонденты и операторы посещают Белый дом практически ежедневно — а тестирование, к примеру, команды из восьми человек будет стоить более $1300, подсчитали журналисты Fox. 

Как пишет американский телеканал, инициативу властей также в личном порядке раскритиковали журналисты самых разных изданий. «Платить взнос за то, чтобы во время пандемии обеспечивать американскую публику необходимой информацией — ну просто замечательная идея», — написала, в частности, глава вашингтонского бюро The Daily Beast Джеки Кусинич. «Если подобное вступит в силу, множество СМИ по сути полностью утратят доступ в Белый дом», — заявил, в свою очередь, корреспондент The Daily Caller в Белом доме Андерс Хагстром.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Марка Mahindra презентовала обновленную модель Bolero B2

15.10 / Пригожин отреагировал на внесение в санкционный список ЕС по Ливии

19.08 / Россия и Белоруссия договорились работать над снятием ограничений на границе

27.01 / Компания Sony может возобновить производство небольших смартфонов Xperia Compact

24.12 / Украина признала неготовность воевать с Россией

30.09 / Глава Черкасской ОГА Сергейчук: Каждая черкасская семья ежегодно переплачивает за тепло и горячую воду по 4 тыс. грн

30.01 / Суд арестовал ударившего полицейского на незаконной акции в Москве

14.09 / DWN – отказ от «Северного потока — 2» будет глупостью, которая ничего не изменит

11.08 / Словакия выдворила трёх российских дипломатов в связи с «тяжким преступлением»

22.09 / Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска