Independent – супермаркеты Великобритании ежегодно выбрасывают еды на 190 млн блюд

01.03.2021, 6:30, Новости дня

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Крупнейшие британские сети супермаркетов ежегодно жертвуют всего менее 9% продуктов, срок годности которых вышел или подходит к концу, выкидывая остальное, пишет The Independent. Как отмечает издание, каждый год магазины выбрасывают количество еды эквивалентное 190 миллионов блюд, которые могли бы быть переданы нуждающимся.



Reuters

Британские магазины ежегодно выбрасывают количество еды эквивалентное 190 миллионов блюд, которые могли бы быть отданы голодающим, пишет The Independent со ссылкой на благотворительную организацию Waste and Resources Action Programme (Wrap). Данные за 2019 и 2020 годы свидетельствуют о том, что около 258 тонн продуктов было отправлено на корм животным, либо было переработано для производства биогаза или удобрений.

Как стало известно изданию, десять крупнейших сетей Великобритании жертвуют всего менее 9% продовольствия. Так, лишь 24 тонны из более 280 тонн продуктов, срок годности которых вышел или подходит к концу, передаются на нужды голодающих. По данным Wrap, продовольственные сети ежегодно могли бы жертвовать ещё 80 тыс. тонн продуктов. При этом каждая 1 тыс. тонн составляет около 2,4 миллионов блюд для голодающих.



Представители благотворительно организации призвали британское правительство позаботиться о том, чтобы эти продукты направлялись на нужды голодающих. При этом теневой министр окружающей среды Великобритании Дэниел Зейхнер призвал Лондон обратить внимание на опыт других стран, так как действия Великобритании в этом вопросе политик назвал неэффективными.

«Количество продовольствия, направляемое на отходы — это скандал, учитывая, что миллионы детей в стране голодают. Правительство слишком медленно признаёт проблему, потому что придерживается неправильных приоритетов», — приводит издание слова Зейхнера.

Как напоминает The Independent, в пандемию спрос на продовольствие в продовольственных банках резко вырос, так как только в Великобритании более полумиллиона человек оказались в бедственном положении. Так, в первые недели карантина за помощью в благотворительные организации обратились около 3,7 миллионов британцев.

«Каждый пятый житель Великобритании живёт в нищете, а это значит, что ему может быть трудно позволить себе оплатить еду, счета и другие предметы первой необходимости, — заявил представитель благотворительного Фонда Джозефа Раунтри Майк Хокинг. — Это просто неприемлемо, и как общество мы должны делать больше, для того чтобы людям не приходилось сталкиваться с подобными непростыми ситуациями».

Кроме того, активисты указали на негативные последствия перепроизводства для окружающей среды, обвинив британские продовольственные сети в растрате земли, воды и энергии на производство, а затем и на утилизацию продуктов питания.