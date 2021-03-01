Люди оценивают искренность ответов на вопросы по скорости отклика – эксперимент

01.03.2021, 6:04, Разное

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Группа исследователей провела серию экспериментов с участием более 7,6 тысячи добровольцев из США, Великобритании и Франции. Они смотрели видеоролики, в которых люди отвечали на разные вопросы, и слушали их ответы в аудиозаписи. Скорость отклика варьировалась от мгновенного до десяти секунд. Участники должны были оценить искренность каждого ответа по специальной шкале.

Меньше всего доверия у добровольцев вызвали те люди, которые давали обратную связь после некоторых раздумий. Примечательно, что содержание вопросов никак не влияло на результаты — некоторые из них были совсем безобидными, а некоторые касались, например, совершения преступлений.

«Смягчающим обстоятельством» участники сочли необходимость давать неприятный, но правдивый ответ. Если человеку требовалось больше времени чтобы признать, что ему не понравился торт, которые испекли его друзья, добровольцы не считали его слова неискренними. Не было проблем с доверием и в тех случаях, когда человеку приходилось хорошо подумать, прежде чем ответить на вопрос — например, вспомнить о событиях далекого прошлого.

Но в целом, время отклика оказалось настолько сильным маркером искренности, что участники не могли его игнорировать даже в тех случаях, когда ученые предлагали им этот сделать в ходе эксперимента. По мнению авторов исследования, такая предвзятость может очень повлиять на принятие решение в повседневной жизни. Например, если свидетель или подозреваемый дает показания в суде и раздумывает над своими ответами, это может сказаться на окончательном приговоре.

«Наше исследование показало, что в целом люди оценивают искренность другого человека по скорости ответы на вопросы. Даже две секунды замешательства могут быть расценены как попытки скрыть ложь. Поэтому скорость обратной связи имеет большое значение, если вы хотите, чтобы вам поверили», – сообщили ученые.