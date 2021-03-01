 

DWN – правительство Германии «незаметно» лишило пациентов возможности защищать персональные данные

01.03.2021, 5:40, Новости дня
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Правительство Германии «незаметно» внесло поправки в новый закон о защите электронных данных пациентов и тем самым поставило под угрозу безопасность граждан, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Раньше для сохранения информации в электронных медицинских картах застрахованные лица должны были предоставлять согласие на обработку персональных данных. В новой редакции закона им предлагается лишь «право возразить» против подачи «конкретной информации».


Reuters

3 июля 2020 г. правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ проголосовала за принятие «Закона о защите электронных данных пациентов в телематической инфраструктуре». Несколько месяцев назад правительство сообщило: «Электронная карта пациента должна быть доступна с 1 января 2021 года. Все медицинские документы пациента должны иметь возможность храниться в электронной карте пациента», — сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Однако в новой редакции закона говорится, что «участие в мерах, предусмотренных параграфом 2, является добровольным. В любое время застрахованное лицо может в письменной или электронной форме возразить против подачи конкретной информации страховой компанией в соответствии с параграфом 2. Страховые компании информируют застрахованное лицо о возможности выразить возражение в соответствии с параграфом 2».

В старой редакции закона было сказано: «Страховые компании должны анализировать данные застрахованного лица в соответствии с параграфом 1. Предоставление информации в соответствии с параграфом 2 возможно лишь в том случае, если застрахованное лицо ранее выразило письменное или электронное согласие на обработку персональных данных».

В новой редакции закона говорится, что заинтересованное лицо имеет право «возразить» против обработки его личных данных, тогда как в старой версии сказано, что заинтересованное лицо должно «дать согласие». Данное изменение обосновано следующим утверждением: «Существовавшее ранее требование о согласии на обработку персональных данных не применяется, поскольку оно оказалось практически неосуществимым». Но что следует понимать под выражением «практически неосуществимым», в законе не поясняется.

Ещё более интересен тот факт, что «право возразить» относится лишь к «конкретной информации», но не к анализу персональных данных в целом, отмечает интернет-журнал.

В прошлом году бундесрат «настоятельно предупреждал» о значительных рисках для личных прав застрахованных и об «угрозе дискриминации в отношении отдельных лиц или конкретных групп риска» через «индивидуальные медицинские карты». Министр здравоохранения Шпан «незаметно» внёс поправки и с принятием новой редакции закона резко увеличил уже имеющиеся значительные риски для личных данных граждан, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



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