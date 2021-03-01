Суд арестовал «самого богатого депутата России»
01.03.2021, 5:38,
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Депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который в 2019 году задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, арестован, сообщили в Центральном суде Хабаровска.
Пашов арестован до 26 апреля. Он будет находиться в СИЗО Хабаровска, передает ТАСС.
Его задержали в пятницу. СМИ предполагают, что задержание связано с делами против Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кан находится в международном розыске. В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России.
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