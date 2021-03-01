Мнение: О тайном бегстве Владимира Путина

01.03.2021, 5:24, Разное

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Это событие известно пока только узкому кругу лиц – инсайдеров. Но шила в мешке не утаишь. И #новости начинают уже распространяться потихоньку. В том числе благодаря болтливости отдельных причастных к этой щекотливой информации.

С другой стороны, а что вы хотели в наш информационный век?

Да и люди всегда остаются людьми – с их слабостями, пороками и прочими системными недостатками.

В общем, безусловный и стопроцентный инсайдер, экс-кандидат в президенты Беларуси от несистемной оппозиции Светлана Тихановская заявила, что официальный глава страны и последний диктатор Европы Александр Лукашенко оставит свою должность уже весной 2021 года. Сбежит, проще говоря. И это произойдёт под «давлением на режим внутри страны», а также благодаря союзу между новой администрацией #США и #ЕС.

Короче, диктаторский режим рухнет.

Такой инсайд просто обязывает уделить ему минутку внимания. Тем более, что и для России эта тема крайне интересна. Недаром же очень много было разговоров этой зимой, что в Москве реализуется белорусский сценарий. Да и США с ЕС давят на #Кремль ничуть не меньше.

Так что вопрос логичен – когда же тайно сбежит нынешний бессменный российский президент Владимир #Путин?

Многие верят, что уже #скоро. Когда нефтегазовые доходы закончатся – а это, по прогнозам, может случиться уже в текущем десятилетии, – Режим™ уже не сможет покупать лояльность населения подачками, даже мизерными. Соответственно, оно взбунтуется и сметёт…

Однако строгая наука говорит на этот счёт не столь приятные (или неприятные, кому как) вещи. Согласно строго научным выводам, политические режимы всех видов в целом благополучно переживают большинство внешних потрясений. Хотя некоторые из них и рушатся порой.

Так почему они при всей неэффективности проводимой экономической политики в основном могут вполне успешно противостоять внешним экономическим шокам, таким как девальвация валюты, падение цен на #нефть или экономические санкции? Что вообще происходит с авторитарным режимом при ударе внешней силы?

Краткий ответ: как правило, ничего страшного. Если режим контролирует распределение ренты, он начинает платить своей коалиции поддержки ещё больше, в том числе за счёт урезания доли других групп, включая оппонентов. При этом внешний шок также наносит ущерб как действующим, так и потенциальным претендентам. И если у них нет подпитки извне, они слабеют в ещё большей степени, чем режим.

Впрочем, реакция режима не ограничивается перераспределением ренты: в распоряжении диктаторов имеется целая палитра стратегий выживания, включая и передачу формальной власти при сохранении за собой основных рычагов влияния. Иными словами лицо на троне может и смениться, но сама #власть останется всё у той же группы. Потому что она, как правило, успевает сосредоточить в своих руках огромные богатства. И эта финансовая мощь дает олигархам беспрецедентную стойкость, даже если формальный лидер клана теряет власть.

То есть, бежать Владимиру Путину нет никакой нужды в обозримом будущем. Он действует строго по науке, покупая в #кризис лояльность не населения, а приближённых и силовиков. Тогда как оппозиция не сможет их перекупить.

Получается, нынешний хозяин Кремля – вечен, а правильный ответ на вопрос выше – никогда?

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