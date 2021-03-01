В армянской оппозиции Пашиняну предложили сделку

01.03.2021, 4:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.

Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».

«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – отметил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.

Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.