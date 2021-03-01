 

Мнение: КНДР эпохи Ким Чен Ына

01.03.2021, 4:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Писатель Андрей Дмитриев рассказывает о 10-летии пребывания Ким Чен Ына у власти в Северной Корее.
Шутки шутками, а уже 10 лет прошло, как младший Ким возглавил Северную Корею. В начале пути его иногда ошибочно принимали за северо-корейского Горбачева, который все развалит и уничтожит,  промотав наследие отца и деда. Но младший Ким оказался сделан из другого теста и в итоге, именно при нем, Северная Корея окончательно вошла в ядерный клуб, а уровень жизни в стране несколько вырос даже в условиях серьезного санкционного давления.

Аннотация:

Уже в течение 10 лет – с 2011 года у руля Северной Кореи стоит товарищ Ким Чен Ын, один из самых харизматичных и популярных мировых политиков. Как вышло, что маленькая КНДР существует уже дольше, чем огромный Советский Союз? Как устроена Трудовая партия Кореи, 75-летие которой торжественно отмечалось в минувшем году? Какие решения принял состоявшийся в январе VIII съезд ТПК? Что за новые виды вооружений были продемонстрированы на параде в Пхеньяне? Как в КНДР борются с ковидом и правда ли, что там нет ни одного заболевшего? На эти и другие вопросы о жизни страны чучхе рассказывает историк, писатель и общественный деятель Андрей Дмитриев.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В Минске вандалы осквернили за ночь свыше 30 памятников Лукашенко

30.10 / Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах

20.10 / Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО

15.09 / Певец Влад Соколовский назвал причину мужских измен

12.11 / Лавров: российско-турецкий центр в Карабахе будет работать дистанционно

18.01 / Мнение: Театр абсурда?

14.10 / Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

05.08 / Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти

01.12 / Коллеги Хабенского заявили, что актер полгода не может увидеться с сыном

27.09 / Мнение: Об авторитете суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска