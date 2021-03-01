Мнение: О всевластии серых людишек

01.03.2021, 4:34, Разное

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Сложно не согласиться с тем, что 20+ лет назад к власти в России пришла совершенная серость, выращенная на лубянской матрице. Кстати сказать, самый серый из её представителей, по прихоти Фортуны занявший самый высокий пост в огромной и пёстрой стране, на Дне работника органов безопасности, кажется, 2000 года «пошутил» в узком кругу, мол, спецоперация внедрения прошла успешно.

И вот…

Как ниточка за иголочкой, потянулись во власть другие серые люди того же клона. В итоге практически всё нынешнее руководство России состоит из посредственностей, ничего не добившихся в жизни. Ничего, кроме волею случая получения доступа к бюджетным деньгам.

Не они побеждали в Великой Отечественной войне. Не они создавали космическую отрасль и ВПК #СССР времён Холодной войны. Не они строили нефтегазовый комплекс СССР, который их кормит. Они просто это всё хапнули, будучи заштатными агентами КГБ, отодвинутыми от настоящей работы, или просто мажорами с дипломом журналиста и амбициями Наполеона.

И вот, заполучив #власть в России, они первым делом захотели уважения к себе – как алкоголики.

Вначале они покупали кандидатские диссертации, чтобы их считали умными. Сейчас они принимают законы о почитании себя, любимых. И устанавливают драконовские штрафы за малейшее непочтение.

Но и вовне страны они хотят всё того же уважения к себе от мирового сообщества. А когда его не получают, истерично грозят, что… могут повторить. Могут разрушить мир своими нелепыми военными авантюрами. Но они так легко рассуждают о возможности большой войны потому, что никто из нынешних властителей не прошел через Ад реального военного конфликта.

Они глубоко вторичны и пытаются создать видимость своего величия. Они даже порой выглядят великими… пока молчат или произносят написанный другими текст. Но на самом деле они глубоко вторичные, безответственные, серые ничтожества, луддиты XXI века, недогеростраты, не способные ни создать Храм, ни сохранить его, ни даже с толком и пользой его уничтожить.

Собственно, никто из них никогда не занимался созидательной деятельностью. И они ненавидят и стараются выжить из России всех тех, кто хочет и может созидать, поскольку на этом фоне любому становится очевидным их ничтожество непричастных.

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Остаётся только удивляться, почему такое большое количество талантливых, умных, образованных, творческих людей в России так покорно терпят эту власть – ничем не прикрытую власть серости?

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